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Зампредседателя ЦИК полковник Ипатов избран в АБФФ на должность председателя КДК

Полковник, зампредседателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов пришел на работу в АБФФ.


Исполком федерации избрал Ипатова на должность председателя комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, сообщает официальный сайт организации. Ранее эту должность занимал Андрей Авдеев.

Вадим Ипатов с 2009 года возглавляет национальный центр законодательства и правовых исследований, с 2010-го является замом председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.

С лета 2020 года Ипатов находится в санкционном списке невъездных в страны Балтии.

В 2015-м году входил в состав членом апелляционного комитета Федерации хоккея Беларуси.

Ипатов получал благодарность от Лукашенко за «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы Беларуси».
Tribuna
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