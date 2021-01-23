



Исполком федерации избрал Ипатова на должность председателя комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам, сообщает официальный сайт организации. Ранее эту должность занимал Андрей Авдеев.





Вадим Ипатов с 2009 года возглавляет национальный центр законодательства и правовых исследований, с 2010-го является замом председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной.





С лета 2020 года Ипатов находится в санкционном списке невъездных в страны Балтии.





В 2015-м году входил в состав членом апелляционного комитета Федерации хоккея Беларуси.





Ипатов получал благодарность от Лукашенко за «за высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование правовой системы Беларуси».