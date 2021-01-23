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Международная федерация плавания утвердила мировой рекорд Ильи Шимановича

Международная федерация плавания (ФИНА) утвердила мировой рекорд Ильи Шимановича на стометровке брассом на короткой воде.




Илья Шиманович — о мировом рекорде: все довольно буднично. Рекорд и рекорд. Тем более что все его ждали

Напомним, 19 декабря 2020 года белорус установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом в 25-метровом бассейне. Пловец победил на чемпионате Беларуси на короткой воде с результатом 55,34 с. Предыдущий рекорд планеты принадлежал британцу Адаму Пити — 55,41, он был установлен 22 ноября.

Прежний личный рекорд Шимановича составлял 55,49 с.
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