Вслед за хоккейным чемпионатом Лукашенко лишили и чемпионата мира по пятиборью
Чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу, который в июне должен был состояться в Минске, решено перенести
фото Sputnik.by
Такое заявление распространил Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья.
Причина отмены: "первенство не может состояться в 2021 году из-за нестабильности в принимающей стране".
Теперь турнир пройдет в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня).
Объявление о новом месте будет сделано в ближайшие дни.
Источник: sputnik.by
18:01 22/01/2021
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