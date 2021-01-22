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Вслед за хоккейным чемпионатом Лукашенко лишили и чемпионата мира по пятиборью

Чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу, который в июне должен был состояться в Минске, решено перенести

Вслед за хоккейным чемпионатом Лукашенко лишили и чемпионата мира по пятиборью
фото Sputnik.by
Такое заявление распространил Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья.

Причина отмены: "первенство не может состояться в 2021 году из-за нестабильности в принимающей стране".

Теперь турнир пройдет в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня). 

Объявление о новом месте будет сделано в ближайшие дни.
Источник: sputnik.by
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