+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Бывший тренер Кудина: «Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!»

Экс-тренер бойца Алексея Кудина, заслуженный тренер СССР и Украины Владимир Черкашин поделился мнением о задержании спортсмена в Москве и его возможной экстрадиции в Беларусь.

«Я, Черкашин Владимир Прокопьевич, тренер Алексея Кудина с 2004 по 2014 годы, прошел с ним от мастера спорта до заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. Алексей принес Беларуси 24 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, какая может быть экстрадиция? Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!» – сказал Черкашин.

Напомним, BSSF начал сбор подписей спортсменов Беларуси и России о приостановке экстрадиции Кудина.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]