Бывший тренер Кудина: «Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!»
Экс-тренер бойца Алексея Кудина, заслуженный тренер СССР и Украины Владимир Черкашин поделился мнением о задержании спортсмена в Москве и его возможной экстрадиции в Беларусь.
«Я, Черкашин Владимир Прокопьевич, тренер Алексея Кудина с 2004 по 2014 годы, прошел с ним от мастера спорта до заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. Алексей принес Беларуси 24 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, какая может быть экстрадиция? Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!» – сказал Черкашин.
Напомним, BSSF начал сбор подписей спортсменов Беларуси и России о приостановке экстрадиции Кудина.
17:17 22/01/2021
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