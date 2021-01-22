«Я, Черкашин Владимир Прокопьевич, тренер Алексея Кудина с 2004 по 2014 годы, прошел с ним от мастера спорта до заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. Алексей принес Беларуси 24 золотые медали с чемпионатов мира и Европы, какая может быть экстрадиция? Все мировое сообщество понимает, что происходит в Беларуси, в связи с этим ни о какой выдаче речь идти не может!» – сказал Черкашин.





Напомним, BSSF начал сбор подписей спортсменов Беларуси и России о приостановке экстрадиции Кудина.