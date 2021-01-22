Намедни экс-полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок перешел в "Оренбург", выступающий в ФНЛ.





Рядовой переход остался бы незамеченным, если бы не наличие у Нойока украинского паспорта на руках. Но на это, разумеется, обратили внимание российские и украинские болельщики, которые по известным причинам ополчились на игрока на форумах и в комментариях в социальных сетях. И началось!





Вообще, такого негатива со стороны болельщиков можно было бы избежать. Нойок с 2016 года живет в Беларуси и даже как-то прикупил недвижимость в Минске. По словам Алексея Хобленко, Александр "прижился в Беларуси. Ему нравится здесь. Тут он купил много квартир".





Два года назад украинец получил вид на жительство в нашей стране. Уже в марте он мог бы обменять его на синий паспорт. Тогда футболист в российской команде и вовсе не считался бы легионером. Минимум на одну проблему стало бы меньше.





Теперь же "почти белоруса" сравнивают с Ярославом Ракицким, который переходом в "Зенит" поставил крест на выступлении за "жовто-блакитнiх". Сам Нойок когда-то тоже вызывался в сборную Украины. Правда, не в национальную — а лишь в юношескую и молодежную команды.





"Оренбург" тренирует бывший тренер "Динамо" Марцел Личка. Чех после ухода из команды лестно отзывался об украинце:





"Если бы у меня была возможность забрать Саню Нойока в сильную команду или чемпионат, то я бы сделал это сразу. Потому что у него очень хороший характер, очень сильный, даже фантастический удар. Каждый вратарь в Беларуси знает, что Нойок может забить почти с любого расстояния.





Как тренер я всегда был в нем уверен на 100 процентов. Он будет бегать 90 минут, не замечая усталости. Всегда работать на 120 процентов. Сколько раз ему говорил, чтобы больше отдыхал, но он этого просто не умеет делать. Всегда хочет играть на максимуме. Имеет характер победителя.





Для него команда и три очка — это все. Все 90 минут он думает об этом. Сейчас ему 28 лет — очень хороший возраст, чтобы сделать шаг в более сильный чемпионат".





Этой зимой шанс возобновить сотрудничество с Нойоком у Лички появился. Им он и воспользовался. "Рад быть частью "Оренбурга". Спасибо за новый вызов. Вперед к самым высоким целям", — сразу после перехода написал Нойок в инстаграм-аккаунте.





"Санчо, здоровья. Успехов по весне", — поздравил друга экс-партнер по брестскому "Динамо" Артем Милевский.





А вот болельщики из разных стран комплиментами забрасывать Нойока не спешат:





"Когда у тебя в стране война идeт, ты будешь по другому всe воспринимать. Tы для украинцев оккупант. Не жди хорошего отношения к себе". (championat.com)





"Переходит в клуб страны-агрессора. Как так? Пока украинские патриоты гибнут на фронте, он собирается тут играть в футбол. Це зрада". (championat.com)





"Неадекваты всегда найдутся, кто будет хейтить игрока за этот переход". (championat.com)





"Деньги нужны, поэтому и переходит". (sports.ru)





"Звание "враг народа" этому господину заочно уже присвоили". (sports.ru)





"А мог бы пойти в "Минай" к Миле. Его теперь свои же кенты и загнобят". (football.ua)





"Когда-то считался главным талантом "Шахтера", а по факту на таком дне оказался". (football.ua)





"Он же цыган. Так что можно расслабиться". (Бес_такта, pressball.by)





"А можа ён вырашыў стаць беларусам? Гэта будзе добрай навіной". (nahash, pressball.by)





Помимо форумчан, озаботился трансфером и сын Владимира Жириновского, депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев:





"Меня эта ситуация не удивляет. Точно такую же дикость мы наблюдаем, когда игрок ЦСКА переходит в "Спартак" и болельщики поливают его грязью. Или спартаковец переходит в "Зенит", и болельщики "Спартака" устраивают ему шоу во время матчей — это обыкновенное поведение болельщиков, тут нечему удивляться.





Мы постоянно удивляемся вещам, которые, да, с точки зрения воспитанного человека нас должны удивлять, но с точки зрения болельщиков — точно нет. В случае с Нойоком немножко добавлено политики, но не настолько, чтобы все это политизировать.





Да, в последнее время украинские игроки, которые переходили в российские клубы, получали много критики и даже не вызывались в сборную, пример с Ракицким все знают. В этом есть небольшая доля политики. Но болельщики всегда считают предательством, когда хороший игрок переходит в другой клуб из-за денег, но футболист ведь не должен быть в пожизненной кабале, как Месси в "Барселоне".





Здесь я не склонен говорить, что во всем виноват Запад, и раздувать из мухи слона не нужно. Нормальная ситуация".





А вот спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев в стиле Дмитрия Пескова прокомментировал "хейт" в сторону нового футболиста команды:





"В первый раз слышу, что есть такая реакция! Это вопрос ни о чем. На Нойока это никак не повлияет, он профессиональный спортсмен. Как это сможет повлиять? Он просто делает свою работу".





В последнее время из Украины в Россию перебирались несколько футболистов: Ярослав Ракицкий ("Шахтер" Д — "Зенит"), Артем Полярус ("Александрия" — "Химки"), Иван Ордец ("Шахтер" Д — "Динамо" М), Дмитрий Литвин ("Олимпик" Д — "Акрон"), Денис Баланюк ("Олимпик" Д — "Торпедо" М), Глеб Грачов ("Черноморец" — СКА Хабаровск).





Доставалось почти всем...





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