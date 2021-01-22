







«Моя логика заключалась в том, чтобы просто попросить игроков быть внимательными. Быть понимающими, постараться посмотреть на ситуацию не только со своей точки зрения. Мы все в этом положении, вместе стокнулись с трудными временами. Их легче пережить, когда мы поддерживаем друг друга и сопереживаем другим людям.





Tennis Australia организует для нас соревновнования, когда неизвестно, будет ли у нас работа, и отменяются некоторые турниры, так что, разумеется, мы настроены оптимистично.





Большинство игроков понимает [необходимость ограничений] и сотрудничает. Потрясающе, как далеко продвинулась Австралия и сколько здесь для этого работали».





Также она поделилась собственными ощущениями от начала карантина.





«Если честно, в первый день я была очень подавлена. Я никогда не слышала о нулевом дне (последний день потенциального контакта с ковидом не учитывается в карантине), мне было немного непросто понять это правило. Еще я немного поплакала, потому что начинают охватывать эмоции, но сказала себе, что переживу все свои эмоции за 24 часа, затем возьму себя в руки и постараюсь двигаться дальше», – сказала Азаренко.