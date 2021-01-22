+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Азаренко о первом дне карантина: «Я немного поплакала, но сказала себе, что переживу все эмоции за 24 часа и возьму себя в руки»

Двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко вновь призвала игроков, находящихся в карантине в Австралии, к пониманию и сочувствию.



«Моя логика заключалась в том, чтобы просто попросить игроков быть внимательными. Быть понимающими, постараться посмотреть на ситуацию не только со своей точки зрения. Мы все в этом положении, вместе стокнулись с трудными временами. Их легче пережить, когда мы поддерживаем друг друга и сопереживаем другим людям.

Tennis Australia организует для нас соревновнования, когда неизвестно, будет ли у нас работа, и отменяются некоторые турниры, так что, разумеется, мы настроены оптимистично.

Большинство игроков понимает [необходимость ограничений] и сотрудничает. Потрясающе, как далеко продвинулась Австралия и сколько здесь для этого работали».

Также она поделилась собственными ощущениями от начала карантина.

«Если честно, в первый день я была очень подавлена. Я никогда не слышала о нулевом дне (последний день потенциального контакта с ковидом не учитывается в карантине), мне было немного непросто понять это правило. Еще я немного поплакала, потому что начинают охватывать эмоции, но сказала себе, что переживу все свои эмоции за 24 часа, затем возьму себя в руки и постараюсь двигаться дальше», – сказала Азаренко.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]