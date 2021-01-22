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Фонд спортивной солидарности призывает спортсменов из Беларуси и России помочь спасти Кудина

Фонд спортивной солидарности инициировал сбор подписей о приостановке экстрадиции задержанного в Москве бойца ММА Алексея Кудина.

Фонд спортивной солидарности призывает спортсменов из Беларуси и России помочь спасти Кудина
фото Sputnik.by
Текст открытого обращения беларусских и российских спортсменов адресован генпрокурору РФ, Олимпийскому комитету России, Комитету Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и опубликован на странице Фонда в Facebook.


Инициаторы обращения просят не допускать экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу из России в Беларусь, где, считают они, ему грозит политически мотивированное уголовное преследование и пытки. В тексте перечисляется ряд профессиональных заслуг Кудина и отмечается, что он является многодетным отцом.

Обращение подписано председателем Беларусского фонда спортивной солидарности, трехкратной призеркой Олимпийских игр Александрой Герасименей.

Виталий Гурков, многократный чемпион мира по тайскому боксу, записал видеообращение в поддержку Алексея Кудина, где обратился к спортивным соперникам и друзьям, с просьбой поддержать задержанного в Москве Алексея Кудина.


Представители Фонда говорят, что обращение необходимо подписать до 12:00 22 января по минскому времени.
Источник: nv-online
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