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Сборную по спортивной гимнастике Азербайджана будет тренировать белоруска

Белорусская специалистка Ольга Баркалова назначена новым главным тренером женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, передает Oxu.Az.



Она уже 22 года занимается тренерской деятельностью, а последние шесть лет возглавляла сборную Беларуси.

После назначения новая наставница сборной поделилась своими впечатлениями:

"Я побывала в зале, где тренируется национальная команда Азербайджана, познакомилась с подопечными. Здесь есть все условия для развития спортивной гимнастики. Прекрасный тренировочный зал. Благодарю за оказанное мне доверие и постараюсь, чтобы женская спортивная гимнастика Азербайджана вела достойную конкуренцию на европейской и мировой аренах".
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