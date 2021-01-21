+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

ФИФА выступила против создания Европейской премьер-лиги

Гранды европейского футбола выступили с инициативой создания нового международного турнира, в котором смогут участвовать до 18 команд.

Международная федерация футбола (ФИФА) и еще шесть континентальных конфедераций выступили против создания закрытой Европейской премьер-лиги так называемой Суперлиги, сообщается на сайте ФИФА, пишет sputnik.by

"ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни соответствующей конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их соответствующей конфедерацией", - говорится в заявлении ФИФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько европейских топ-клубов, среди которых "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", выступили с идей создания нового международного клубного турнира. Согласно замыслу, в Европейской премьер-лиге смогут участвовать до 18 команд, матчи будут проходить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе. Планируется, что первый сезон Суперлиги начнется не раньше 2022 года, победитель будет определяться в играх плей-офф.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]