



Динара по разу промазала на первом и четвертом огневом рубежах (1-0-0-1), проиграла первому месту 1 мин 52,4 сек, став при этом лучшей среди белорусок. Победу же в 15-километровой индивидуальной гонке праздновала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Она допустила лишь один промах (0-0-1-0), была быстра на лыжне и сумела выиграть у второй позиции, на которой расположилась отличница стрельбы, Юлия Джима из Украины (0-0-0-0, +43,7 сек). Бронза — у француженки Анаис Шевалье-Буше (0-0-0-1, +1 мин 4 сек).





Мужская индивидуалка в Антерсельве пройдет 22 января и начнется в 15:15 по белорусскому времени.



