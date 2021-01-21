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Алимбекова на 8-м месте в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Белоруска Динара Алимбекова на восьмом месте закончила индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Динара по разу промазала на первом и четвертом огневом рубежах (1-0-0-1), проиграла первому месту 1 мин 52,4 сек, став при этом лучшей среди белорусок. Победу же в 15-километровой индивидуальной гонке праздновала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Она допустила лишь один промах (0-0-1-0), была быстра на лыжне и сумела выиграть у второй позиции, на которой расположилась отличница стрельбы, Юлия Джима из Украины (0-0-0-0, +43,7 сек). Бронза — у француженки Анаис Шевалье-Буше (0-0-0-1, +1 мин 4 сек).

Мужская индивидуалка в Антерсельве пройдет 22 января и начнется в 15:15 по белорусскому времени.
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