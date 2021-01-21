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Фазель отказался рассматривать заявку Литвы на проведение ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) не будет рассматривать заявку Литвы на проведение чемпионата мира 2021 года, заявил президент IIHF Рене Фазель.

Ранее сообщалось, что Литва хотела бы провести ЧМ-2021 вместе с Ригой и даже отправила Латвии и IIHF заявку. А некоторые литовские бизнесмены направили в правительство письмо с просьбой рассмотреть идею организации в Литве части мирового форума. 

По мнению представителей предпринимательского сообщества, это стало бы отличной возможностью возместить часть убытков, связанных с карантином из-за коронавируса.

"На данный момент у нас всего три претендента на проведение чемпионата мира – Латвия, Словакия и Дания. Мы вместе с советом приняли решение больше никого не принимать в круг претендентов. У меня была видеоконференция с премьер-министром Литвы, я очень ценю решимость правительства Литвы помочь нам", - сказал Фазель. Его слова приводит "Р-Спорт".

Решение о месте проведения соренований, как отметил глава IIHF, будет принято на будущей неделе - во вторник, 26 января. 
Источник: sputnik.by
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