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Друг Кудина: «Белорусские силовики обещали ему физическую расправу. Один раз они его уже расстреливали»

Менеджер в сфере единоборств, боец спецназа Французского легиона Вадим Кырняла записал видеообращение в поддержку задержанного сегодня в Москве бойца Алексея Кудина. Его ждет экстрадиция в Беларусь.



«Сегодня утром в Москве задержали Алексея Кудина. В Беларуси на него возбуждено уголовное дело. Он не захотел принимать статус политического беженца в Европе. Он вернулся в братскую нам страну. Провел несколько дней в монастыре. Он захотел быть поближе к своим детям, своей семье и своим друзьям.

Сегодня он написал письмо на имя генерального прокурора с просьбой приостановить его экстрадицию так как это угрожает его здоровью и его жизни. Белорусские силовики обещали ему физическую расправу. Один раз они его уже расстреливали. А дважды не расстреливают даже на войне. Политическая ситуация в стране такая, что справедливого суда над Алексеем не будет.

Я – Кырняла Вадим. Его друг и брат по духу. Я знаю, что у Алексея еще есть друзья и много братьев по духу. Алексей в беде! И ему нужна наша помощь», – сказал Кырняла.

Напомним, 19 ноября в молодечненском суде должно пройти первое заседание по делу бойца Алексея Кудина. Однако он на заседание не явился, после чего был объявлен в розыск. Спортсмен уехал из страны. О его планах покинуть Беларусь не знала даже супруга.

Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь – до пяти лет лишения свободы.

Кудин является заслуженным мастером спорта Беларуси, чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.
Tribuna
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