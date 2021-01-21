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В Москве задержан боец Алексей Кудин, которого обвиняют в сопротивлении милиции

Чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу в супертяжелом весе, боец ММА Алексей Кудин задержан в Москве, сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности.

В Москве задержан боец Алексей Кудин, которого обвиняют в сопротивлении милиции
"В Москве задержан боец Алексей Кудин. Ему угрожает экстрадиция в Беларусь", - говорится в сообщении.

35-летнего Кудина обвиняют в сопротивлении сотрудникам милиции (статья 363 УК), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кудин был задержан 10 августа (на следующий день после президентских выборов) в родном Молодечно. Он был среди участников акции протеста. После применения правоохранителями силовых методов и спецсредств Кудин нокаутировал сотрудника милиции. 21 августа спортсмена отпустили под домашний арест.

В октябре Кудина оштрафовали за участие в несанкционированном массовом мероприятии на 25 базовых величин (Br 625).

19 ноября должно было пройти первое судебное заседание, однако Кудин на него не явился и покинул страну (сообщалось, что он в Париже). После этого его объявили в розыск.

Кудин часто проводил в Москве свои тренировочные сборы. Кроме того, его интересы представляло российское агенство.

Алексей Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), а также чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).
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