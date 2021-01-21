Впервые в истории футбола игрока приобрели за криптовалюту

Об этом сам клуб сообщил в Twitter.





Там отметили, что это стало возможно благодаря сотрудничеству с платформой, которая позволяет покупать криптовалюту через банковский счет или кредитную карту.





Сумма трансфера не разглашается.





37-летний Барраль подписал контракт до лета 2021 года. Форвард является воспитанником мадридского "Реала", за который так ни разу и не сыграл. Игрок сменил около десятка команд.





Ранее приобретение футболиста за биткоины состоялось на любительском уровне. Турецкий "Харунустаспор" в 2018 году расплатился за покупку Омера Фарука Кироглу 0,0524 биткоином (48 795,16 грн по нынешнему курсу) и двумя с половиной тысячами турецких лир (9 529 грн по нынешнему курсу). Президент клуба тогда не скрывал, что специально провернул такую сделку, чтобы о команде этом написали в газетах.