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МОК не планирует отменять летнюю Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет не намерен отменять летнюю Олимпиаду в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии. Однако она может пройти без зрителей.



Об этом сообщает Kyodo.

"МОК нет намерения отменять Олимпиаду", - сказал член МОК Ричард Паунд.

Он также добавил, что если распространение коронавируса не удастся остановить, то "целесообразно было бы провести игры без зрителей".

"Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно провести игры со зрителями, но это не обязательно", - добавил Паунд.

Он также отметил, что сейчас никто не может дать гарантию, что игры пройдут согласно нынешнему плану.

Отметим, Олимпиада в Токио должна была пройти еще в летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Таким образом соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр "Токио-2020" сохранено.

Напомним, ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что на сегодня нет такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Хотя большая часть граждан Японии выступает против Олимпиады.
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