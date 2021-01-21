МОК не планирует отменять летнюю Олимпиаду в Токио









Об этом сообщает Kyodo.





"МОК нет намерения отменять Олимпиаду", - сказал член МОК Ричард Паунд.





Он также добавил, что если распространение коронавируса не удастся остановить, то "целесообразно было бы провести игры без зрителей".





"Вопрос в том, обязательно ли это или приятно. Приятно провести игры со зрителями, но это не обязательно", - добавил Паунд.





Он также отметил, что сейчас никто не может дать гарантию, что игры пройдут согласно нынешнему плану.





Отметим, Олимпиада в Токио должна была пройти еще в летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Таким образом соревнования состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр "Токио-2020" сохранено.





Напомним, ранее губернатор Токио Юрико Коикэ заявил, что на сегодня нет такого сценария, при котором Олимпийские игры в Токио в 2021 году будут отменены. Хотя большая часть граждан Японии выступает против Олимпиады.