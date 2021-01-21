Второй из братьев Костицыных нашел работу
Белорусский хоккеист Андрей Костицын стал игроком чешского "Динамо-Пардубице", сообщается на сайте команды.
Контракт с 35-летним нападающим рассчитан до конца сезона.
"Я очень рад попробовать себя в чешской лиге. Очень жду встречи с новыми товарищами по команде завтра", - сказал Костицын-старший.
Форвард добавил, что с нетерпением ждет нового вызова.
В свою очередь, спортивный директор клуба Душан Салфицки выразил надежду, что белорус поможет команде занять более высокое место в чемпионате.
"Пардубице" выступает в чешской Экстралиге и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.
Нынешний сезон нападающий начинал в нижнекамском "Нефтехимике". Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач.
Ранее стало известно, что младший брат Андрея Сергей подписал контракт со словацким клубом "Братислава Кэпиталз".
10:14 21/01/2021
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