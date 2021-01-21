Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Фото: Reuters





Squawka и ряд других источников отмечают, что по этому показателю Роналду обошел экс-нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана (759 голов). И теперь установил новый рекорд мирового футбола.





Следом за ними идет бывший нападающий сборной Бразилии Пеле (757 мячей).





Однако стоит добавить, что есть и другие данные по количеству забитых мячей у Бицана, Пеле и других бомбардиров прошлых лет.





Например, по подсчетам Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, экс-форвард сборной Бразилии Ромарио — 772, Пеле — 767. В этом случае Роналду пока только четвертый.