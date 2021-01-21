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Марек Сикора: «Говорят, что спорт аполитичен, но как это может быть правдой, когда в стране избивают, а может и убивают мирных людей?»

Экс-главный тренер минского «Динамо» Марек Сикора поддержал решение ИИХФ лишить Минск права принимать ЧМ-2021.



– Правильно ли поступила ИИХФ, лишив Минск права принимать ЧМ-2021?

– Поддерживаю это решение. Часто говорят, что спорт аполитичен, но как это может быть правдой, когда в стране избивают, а может быть, даже убивают мирных людей? Это невозмжно. Хорошо, что спонсоры вмешались, когда увидели объятья Лукашенко и Фазеля.

– Фазель действительно возмутил общественность своим поступком.

– Это было символично. С другой стороны, что должен был делать Фазель? Такая там среда. Фазель ничего не мог поделать. Лукашенко большой парень, он просто схватил его и обнял. Было бы трагикомично начать дергаться и вырываться.

– Вы прожили в Беларуси год, узнали страну и людей?

– У меня хорошие воспоминания о Минске, это хороший город, и белорусы очень хорошие. Им нравится хоккей. В городе проживает около двух миллионов человек, и иногда кто-то на улице узнавал меня и останавливал. Также увидел разницу между ними и россиянами, которые более агрессивны и уверены в себе.

– Про Лукашенко теперь не боятся говорить в обществе?

– Люди, которые в моем понимании являются сторонниками Лукашенко, боятся потерять свои льготы. Кто знает. Сейчас демонстранты взялись за дело, видно, что у них есть желание путешествовать по свету, иметь такие же удобства, как у нас, жить свободно. Но я боюсь, что, если Беларусь хочет стать демократическим государством, тут почти нет шансов.

Это по-прежнему российская зона, часть империи. Русские не допустят, чтобы НАТО подошла к их границам, они ясно дают это понять.

Во время демонстраций были проявления жестокости, что меня удивило. Такой режим ранее и мне пришлось испытать. В моем окружении у людей иногда были проблемы: у кого-то с работой, у кого-то с учебой... Там сейчас все, как было при коммунистах, – заявил Сикора.
Tribuna
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