+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Литва отправила ИИХФ заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что страна отправила Латвии, а также ИИХФ официальные письма с заверением в готовности принять часть игр ЧМ-2021.

Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи турнира из Минска. Еще одним организатором чемпионата является Латвия.


«Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма. 

В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей», – сказала Шюгждинене.

По словам министра, в письмах указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.

Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

В 2021 году сборная Литвы примет участие в группе В первого дивизиона ЧМ – третьем по силе в мировом рейтинге. 

Страна ни разу не была хозяином чемпионата мира в высшем дивизионе, пишет ТАСС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]