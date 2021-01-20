Литва отправила ИИХФ заявку на проведение ЧМ-2021 вместе с Латвией

Ранее ИИХФ приняла решение перенести матчи турнира из Минска. Еще одним организатором чемпионата является Латвия.









«Латвия смотрит на наше предложение весьма позитивно, определенные подвижки есть и в международной федерации. Сегодня мы направили по обоим этим адресам официальные письма.





В настоящее время мы подсчитываем, сколько будет стоить организация турнира. Рассматриваются варианты игр с участием публики и при пустых трибунах. Скорее всего, это будет без зрителей», – сказала Шюгждинене.





По словам министра, в письмах указано, что, если такая возможность будет предоставлена, Литва готова к приему участников матчей группового турнира.





Чемпионат должен состояться с 21 мая по 6 июня. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который был запланирован в Латвии и Белоруссии. Утверждалось, что такое решение обусловлено вопросами безопасности, которые находятся вне контроля международной федерации. Место проведения турнира будет определено позднее. Пока рассматриваются три варианта: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.





В 2021 году сборная Литвы примет участие в группе В первого дивизиона ЧМ – третьем по силе в мировом рейтинге.





Страна ни разу не была хозяином чемпионата мира в высшем дивизионе, пишет ТАСС.







