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Поиграем в хоккей с Северной Кореей? Зампред "Белой Руси" предложил организовать "чемпионаты евразийского сообщества"

Заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в ответ на перенос ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси предложил устраивать "свои" чемпионаты евразийского сообщества.

- Может ли растущая политизация спорта, дискриминация белорусских и российских спортсменов в отдельных видах спорта стать предпосылкой для организации и проведения альтернативных соревнований на евразийском пространстве?

- Я считаю, что давно пора это сделать – организовать свое, потому что Олимпиада и чемпионаты мира давно стали политическими моментами.

Если с этими допингами непонятно, что и где — одним можно, другим нельзя — то и наплевать. В принципе, евразийское сообщество по количеству людей огромное, и мы вполне можем организовать свои чемпионаты и пригласить сюда дружественные нам страны. 

Это было бы хорошим посылом и хорошим вариантом. Почему мы должны под всех подстраиваться?" - заявил Шатько на сайте "Евразия Эксперт".
Источник: pressball.by
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