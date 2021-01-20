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Два лыжника могут лишиться пальцев из-за обморожения во время марафона La Diagonela. Температура составляла -28 градусов

Два спортсмена могут потерять пальцы из-за обморожения во время лыжного марафона La Diagonela из серии Ski Classics.


Марафон проходил швейцарском Санкт-Морице 16 января. Температура по ходу гонки достигала отметки в минус 28 градусов. Многие лыжники после марафона обратились в больницу с обморожением. В том числе — серебряный призер гонки норвежец Андреас Нигаард.

Но у шведа Михаэля Эклофа и немца Патрика Оттилингера самая сложная ситуация — они могут потерять пальцы из-за обморожения.

"У меня сейчас очень много мыслей в голове, но большинство из них связаны с тем, что я могу потерять большой палец на ноге. Травма очень серьезная, врачи говорят, что сами не знают, получится ли сохранить палец. Он просто гниет изнутри. Только время покажет, что будет.

Это ужасно больно. Я даже обувь надеть не могу, просто лежу дома. Я еще и продавцом подрабатываю, помимо участия в марафонах, так что и здесь у меня проблемы", — сказал Эклоф.

"Я не чувствую двух пальцев, а один из них к тому же страшного цвета. Все хотели всего лишь пробежать марафон, а теперь могут потерять пальцы. Даже не хочу думать об этом. И на пальцы не смотрю — они сейчас забинтованы.

Я завершил марафон примерно на середине дистанции, потому что просто замерз и практически уже ничего не видел. Но в руках я ничего не чувствовал, никакой боли. А когда я коснулся одной рукой другой руки, то понял, что она просто каменная. Как будто бы булыжник трогаешь. И рука была полностью белая. Вот тогда я понял, что произошло что-то страшное", — рассказал Оттилингер, его цитирует sports.ru.
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