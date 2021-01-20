БФСС: «Мы планируем добиться от УЕФА дисквалификации руководства АБФФ и наказать тех, кто нарушает права и свободу волеизъявления в белорусском футболе»
Белорусский Фонд спортивной солидарности выступил с обращением по поводу отмены ЧМ-2021 по хоккею, а также рассказал о дальнейшей работе.
Глава АБФФ под угрозой санкций
«Друзья, вся мировая пресса снова наша! И, наверное, не осталось изданий, инстаграмов и телеграмм-каналов, которые не написали бы сегодня о том, как белорусы объединившись отменили Чемпионат мира по хоккею. Вы – невероятные! Информационная кампания по отмене ЧМ – блистательная.
Помните, как все начиналось 6 месяцев назад?
Как только на спортсменов начали давить и увольнять, они быстро собрались, создали движение SOS_BY, письмо Свободных Спортсменов и Фонд спортивной солидарности.
Дальше мы добились того, что МОК ввел бессрочные санкции против НОКа Беларуси и запретил въезд Лукашенко на Олимпийские игры. ⠀
Фонд уже оказал денежную помощь репрессированным атлетам на сумму >$100 000 и финансирует подготовку Свободных атлетов к Играм в Токио.
А вчерашний вечер и решение ИИХФ – это историческое событие для всего мирового спорта. И уверены, что кейс по спонсорам попадет во все учебники по маркетингу.
Что дальше?
А дальше – больше! Мы планируем добиться дисквалификации руководства Белорусской федерации футбола от УЕФА и наказать тех, кто нарушает права и свободу волеизъявления в белорусском футболе.
Мы активно работаем над переносом этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси.
Кстати, «планируем добиться» и «активно работаем» – на нашем языке значит, мы сделаем, и мы не отступим! Мы уже занимаемся этим во всю мощь!» – говорится в сообщении, размещенном в Фейсбук.
11:06 20/01/2021
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