Решение ИИХФ уже успели окрестить «абсолютным хоккейным гомосексуализмом» и предложить провести альтернативный турнир с участием России, Казахстана и таких хоккейный "грандов" как Армения, Сербия и Кыргызстан.





Удивительно, но истеричными высказываниями и странными идеями фонтанируют не только (и не столько) белорусские сторонники Александра Лукашенко – перенос ЧМ из нашей страны почему-то до глубины души возмутил некоторых россиян.





Со стороны же белорусских любителей «стабильности» в основном звучит голос федерации хоккея и ее председателя Дмитрия Баскова (который также возглавлял и дирекцию по проведению турнира).





Реакция ФХБ была одной из первых со стороны режима – в пресс-службе организации не дали развернутого комментария, но заявили, что «ждут разъяснений со стороны ИИХФ по ряду вопросов, связанных с переносом».





После высказался и сам Басков. Он обратился к представителям Фонда спортивной солидарности – назвал их «предателями», которые, по его мнению, теперь «не могут называться белорусами», ведь они забрали ЧМ «в первую очередь у занимающихся хоккеем детей» (что-то подсказывает, что речь про трех милых ребятишек – Колю, Витю и Диму).





В том спиче Басков также посетовал, что ИИХФ и бренды-спонсоры чемпионата мира стали «жертвами политических игр вокруг Беларуси», а процедура лишения турнира не предусматривает возможности апелляции.





Расстроило его и то, что если бы ЧМ все-таки оставили в Минске, то в страну приехали бы не только хоккеисты, но «десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться уровне безопасности в Беларуси».





Тут есть от чего недоумевать: приезд гостей был под большим вопросом как минимум из-за коронавируса – а датские и швейцарские болельщики даже если бы и добрались до Беларуси, то вряд ли бы чувствовали себя в безопасности, развернув красно-белые флаги своих стран.





Позже Басков говорил о ЧМ еще и в эфире российского «Первого канала» (заявил, что сборная турнир бойкотировать не будет).





Но ни в выступлениях на ТВ, ни в его собственных речах ни разу не всплыла тема, которая наверняка стала одной из ключевых в переносе чемпионата мира из Беларуси – возможное участие тренера команды Лукашенко в событиях, после которых погиб минчанин Роман Бондаренко





На это упущение обратила внимание баскетболистка Елена Левченко. Она обратилась к Баскову с вопросом: если он называет «предателями» представителей Фонда спортивной солидарности, то какой характеристики заслуживают люди, причастные к смерти Бондаренко?





Ответа от функционера пока не последовало, зато заявлением по мотивам его нападок отметился и сам Фонд, возглавляемый Александрой Герасименей.





Непосредственно слова Баскова там комментировать не стали, но отметили, что в ближайшие дни инициатива BYPOL опубликует детальное независимое расследование по делу об убийстве Романа Бондаренко, где будут озвучены имена всех причастных к преступлению.





Наверняка эти данные станут хорошим подспорьем и для аналогичного расследования ИИХФ, под которым до сих пор находится Дмитрий Басков.