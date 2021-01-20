Литва готова заменить Беларусь при проведении ЧМ по хоккею









По информации радио, члены литовского правительства уже обсуждали это в понедельник 18 января – рассматривается заключение срочного договора с латвийской стороной.





"Мы действительно рассматриваем и анализируем, я думаю, это действительно возможно. Ранее мы уже просили Латвию сделать предложение, в соответствии с которым мы сможем помочь и внести свой вклад. Сегодня мы снова подадим заявку", – сказала министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.





Отмечается, что некоторые литовские бизнесмены уже направили в правительство письмо с просьбой рассмотреть идею организации в Литве части ЧМ по хоккею. По мнению представителей предпринимательского сообщества, это станет отличной возможностью возместить часть убытков, связанных с карантином из-за коронавируса.





По словам генерального директора вильнюсской арены Avia Solutions Group Андрюса Шяубериса, Литва технически может организовать даже весь турнир, потому что масштабные хоккейные соревнования уже проходили в республике.





"В 2014 году на нашей арене прошел чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе, в котором участвовала и Литва. Год назад у нас была одна из крупнейших лиг – КХЛ", – сказал он.





Совет IIHF в понедельник, 18 января, лишил Минск права проведения хоккейного ЧМ-2021.