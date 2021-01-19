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Месси отстранен от двух матчей за удар соперника, "Барселона" подает апелляцию

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на две игры во время матча Суперкубка Испании по футболу.

Как сообщает «Матч ТВ», в конце игры против «Атлетика» (Бильбао) Месси ударил по голове одного из соперников, повалив его на газон. Арбитр показал футболисту прямую красную карточку. Отмечается, что аргентинцу удалось избежать длительного отстранения на 12 матчей, поскольку судья не посчитал его действия агрессивными. Игра закончилась счетом 3:2 в пользу «Атлетика». Теперь форвард будет вынужден пропустить встречу с «Корнельи» 21 января и матч 20-го тура чемпионата Испании против «Эльче» 24-го. 
Следующей игрой с участием Месси станет встреча «Барселоны» с тем же «Атлетиком» в рамках 21-го тура чемпионата 31 января. «Барселона» намерена обжаловать дисквалификацию футболиста, пишет sobesednik.ru
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