



Причиной этого решения, как говорится на официальном сайте IIHF стали «соображения безопасности», пишет Русская служба Голоса Америки.

Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус выступила по этому поводу с заявлением: «Мы приветствуем решение IIHF перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. Мы с нетерпением ждем день, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими.

Мы призываем Лукашенко положить конец кампании по давлению на спортсменов и прекратить жесткие репрессии».

Ранее ряд стран, где традиционно развит хоккей с шайбой, заявили, что бойкотируют ЧМ-2021, если часть его матчей будет проходить в Минске. И не по причине опасения за безопасность своих спортсменов, а чтобы не позволить режиму Александра Лукашенко, грубо нарушающему права человека, использовать чемпионат для политического пиара. Вскоре об отказе от спонсорства в случае проведения матчей в Минске заявили такие традиционные крупные партнёры IIHF как Nivea и Skoda.





Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков выразил сожаление по поводу решения IIHF: «Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси… Со своей стороны мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году».





А на сайте правительства РБ вывешено заявление оргкомитета по подготовке проведению матчей ЧМ-2021 в Минске, где говорится, что решение IIHF создает «прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов».





Как сообщали независимые белорусские медиа, сам Дмитрий Басков подозревается в причастности к избиению участника акций протеста Романа Бондаренко, который от полученных травм скончался в больнице.





Хоккей с шайбой является, пожалуй, самым популярным видом зимнего спорта, хотя по-настоящему сильные национальные сборные имеются лишь в десятке стран Северной Америки и Европы, включая, разумеется, родину этой игры – Канаду. На первом чемпионате мира, состоявшемся в бельгийском Антверпене в 1920 году, призовая тройка команд выглядела так: Канада, США и Чехословакия. Всего же до 1993 года, то есть до момента мирного разделения на две страны, сборная Чехословакии на чемпионатах мира шесть раз завоевывала золотые медали, двенадцать раз серебряные, и шестнадцать раз становилась бронзовым призером.

Словакия: национальная федерация хоккея согласна, чтобы вместо Минска матчи прошли бы в Братиславе

После «бархатного развода» сборная Словакии лишь один раз завоевывала Кубок мира, дважды занимала второе место и один раз третье. Согласно рейтингу IIHF, на 2019 год словацкая сборная занимала 9-е место. Четырежды страна становилась хозяйкой ЧМ, в последний раз – в 2019 году. В настоящий момент страна рассматривается как один из главных вариантов замены белорусской части предстоящего первенства мира.





Старший сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба отметил, что в его стране внимательно следили за недавней поездкой президента IIHF Рене Фазеля в Минск (https://www.golosameriki.com/a/belarus-latvia-hockey-c/5734518.html). «Он – известный политический оппортунист, и многие критиковали его за то, как он радостно обнимался с Лукашенко. Он также является другом Путина и других авторитарных политиков, и с нашей спортивной прессе бытует мнение, что позицию Фазеля (по поддержке проведения ЧМ в Минске – А.П.) решили деньги», –подчеркнул словацкий эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».





Особенностью предстоящего чемпионата является то, что он не будет слишком прибыльным, поскольку, по всей видимости, его придется проводить при пустых трибунах из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Что же касается второй страны, которая будет принимать ЧМ вместо Беларуси, то здесь, по словам Александра Дулебы, рассматривается четыре основных варианта: «Первый, что весь чемпионат пройдет в Риге. Правда, проблема там в том, что у них имеется всего одна хоккейная арена, которая отвечает всем современным стандартам, а нужно две таких площадки.





Было предложение из России провести часть чемпионата у нее. Но Россия в буквальном смысле слова “вне игры” из-за решения Международного антидопингового комитета, который запретил всем международным спортивным ассоциациям проводить крупные мероприятия в России из-за того, что там на государственном уровне поддерживается применение российскими спортсменами допинга.





“Вне игры” также Финляндия, Швеция и Швейцария из-за того, что там согласовано проведение чемпионатов в ближайшие годы. Поэтому дальнейшие варианты такие: Дания сейчас является единственной страной, официально сообщившей о готовности принять часть чемпионата у себя. Но сама Федерация склоняется к тому, что “в игре” также остаются Словакия и Чехия».





Собеседник «Голоса Америки» также добавил, что Словацкая федерация хоккея с шайбой дала согласие на переговоры с IIHF о проведении части ЧМ-2021 в Братиславе. Однако, решение по данному поводу будет принято на следующей неделе во время онлайн-конференции с участием всех членов Международной федерации хоккея на льду.





В конце своего комментария Александр Дулеба отметил, что в словацкой прессе, активно обсуждающей проблемы предстоящего чемпионата, встречаются отдельные высказывания о том, что не следовало лишать Минск возможности принять у себя ведущие команды мира, однако такие суждения являются маргинальными.

Чехия: местные жители радуются за своих белорусских друзей

Сборная Чехии после 1993 года шесть раз становилась чемпионом мира по хоккею, один раз завоевала серебряные медали и пять раз бронзовые. Дважды – в 2004 и 2015 годах – Чешская Республика принимала у себя хоккейные чемпионаты.





Директор фестиваля Kulturus, один из участников Форума свободной России Антон Литвин несколько последних лет живет и работает в Праге. Здесь он активно участвует не только в культурной, но и в общественной жизни. По его словам, в решении IIHF для чехов нет никакой сенсации. «Это было абсолютно органично, предсказуемо и ожидаемо. Тем более, что в качестве одной из альтернативных стран для проведения предстоящего чемпионата рассматривалась именно Чехия. Хоккейная федерация Чехии очень жестко сказала, что не поедет в Минск, а затем и Skoda отказалась от спонсорства, хотя до этого 28 лет спонсировала хоккейные чемпионаты», - напомнил он в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».





«В Чехии в первую очередь радуются за своих белорусских друзей, потому что здесь очень большая и активная белорусская диаспора, несколько месяцев назад Чехия приняла программу помощи пострадавшим от избиений в белорусских городах, несколько сот человек приняли в местные больницы, белорусским студентам оказана помощь по бесплатному приему в чешские университеты», – перечислил факты Антон Литвин.





И продолжил: – «То есть здесь – абсолютно естественная реакция радости. В отличие от той же России, в чешском парламенте нет “больных на голову” спортсменов, здесь никто не называет Беларусь “младшим братом”, и единственная забота чешских хоккеистов –куда им ехать: в Ригу, в Братиславу, в Данию, или куда-то еще».





Директор фестиваля Kulturus добавил интересный штрих: «Когда я и многие мои знакомые выразили радость по поводу решения Международной ассоциации хоккея, поздравили с этим своих белорусских друзей, и отметили, что подобные решения нужно было принимать по поводу Зимней олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, пропутинская часть российской диаспоры набросилась на нас с криками: “это – не патриотично”, “нельзя лишать людей спортивного праздника” и так далее».





Кстати, в подобном же духе высказался и председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, бросивший известным белорусским спортсменам и деятелям культуры, призывавшим к бойкоту минской части ЧМ-2021, обвинения: «Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!».





Что же касается чехов, которые открыто поддерживали бы режим Лукашенко, то Антон Литвин заметил: «Наверно, такие люди есть, поскольку в любом обществе существуют маргинальные группы. Но они настолько малы, что я их никогда не видел».

Финляндия: национальный хоккейный союз на несколько недель опередил решение IIHF

Сборная Финляндии впервые приняла участие в чемпионате мира по хоккею в 1939 году, заняв последнее, 13-е место. Несколько десятилетий финны считались хоккейными аутсайдерами, но постепенно двигались к середине списка команд-участниц, а к началу 90-х и вовсе выдвинулись в группу лидеров. К настоящему моменту сборная Финляндии является трижды чемпионом мира, восьмикратным обладателем серебряных медалей и три раза завоевывала бронзу. Наряду с Канадой, Россией, США, Чехией и Швецией Финляндия входит в так называемую «большую хоккейную шестерку».





Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки политолог Владимир Гельман подтверждает: «Для Финляндии хоккей является видом спорта № 1, здесь его очень любят и ценят и его можно назвать важной частью финской национальной идентичности. Именно Финская хоккейный союз несколько недель назад предложил перенести матчи чемпионата этого года из Минска в другое место. И я думаю, что наряду с отказом спонсоров поддерживать чемпионат, если он пройдет в Минске, это сыграло определенную роль в решении Международной ассоциации хоккея на льду».





По мнению собеседника «Голоса Америки» такая реакция Финляндии не должна никого удивлять: «Как только в Беларуси начались подавления протестующих, финская хоккейная команда Jokerit, которая играет в Континентальной хоккейной лиге, отказалась лететь в Минск на матч чемпионата, им засчитали техническое поражение, но это был очень важный жест, который высоко оценили в Финляндии. Поскольку этот поступок соответствовал представлениям и спортивной общественности страны, и более широкой общественности о том, что происходит в Беларуси».





По мнению политолога, российская хоккейная сборная не откажется от участия в ЧМ-2021 после лишения Минска права на проведения половины матчей. «Я не вижу оснований для того, чтобы российские спортивные начальники и политические руководители страны стали выражать солидарность (с режимом Лукашенко). Тем более, что официальная формулировка, которую использовала IIHF, включает утверждение, что в Беларуси невозможно обеспечить безопасность спортсменам. А под эту формулировку может попасть все, что угодно, и что дело не в Лукашенко и не в репрессиях, а всему мешает пандемия или что-то еще. Поэтому у российских властей есть пространства для маневра, чтобы не отказываться от участия своих хоккеистов в чемпионате мира», – заключает Владимир Гельман.







