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Первый тайм вы уже проиграли. Кто за поддержку протестующих в Беларуси и против ЧМ

Международная кампания в поддержку протестующих в Беларуси привела к тому, что Минск лишен права проводить часть ЧМ-2021 по хоккею

Первый тайм вы уже проиграли. Кто за поддержку протестующих в Беларуси и против ЧМ
Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин. Роза Хутор, 7 февраля 2020 г.

Причиной этого решения, как говорится на официальном сайте IIHF стали «соображения безопасности», пишет Русская служба Голоса Америки.
Официальный представитель Государственного департамента США Морган Ортагус выступила по этому поводу с заявлением: «Мы приветствуем решение IIHF перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. Мы с нетерпением ждем день, когда условия для возвращения международного чемпионата будут подобающими.

Мы призываем Лукашенко положить конец кампании по давлению на спортсменов и прекратить жесткие репрессии».

Ранее ряд стран, где традиционно развит хоккей с шайбой, заявили, что бойкотируют ЧМ-2021, если часть его матчей будет проходить в Минске. И не по причине опасения за безопасность своих спортсменов, а чтобы не позволить режиму Александра Лукашенко, грубо нарушающему права человека, использовать чемпионат для политического пиара. Вскоре об отказе от спонсорства в случае проведения матчей в Минске заявили такие традиционные крупные партнёры IIHF как Nivea и Skoda.

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков выразил сожаление по поводу решения IIHF: «Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси… Со своей стороны мы по-прежнему считаем, что и чемпионат мира в 2021 году не стал бы исключением, а как минимум повторил успех турнира, который мы уже принимали в 2014 году».

А на сайте правительства РБ вывешено заявление оргкомитета по подготовке проведению матчей ЧМ-2021 в Минске, где говорится, что решение IIHF создает «прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов».

Как сообщали независимые белорусские медиа, сам Дмитрий Басков подозревается в причастности к избиению участника акций протеста Романа Бондаренко, который от полученных травм скончался в больнице.

Хоккей с шайбой является, пожалуй, самым популярным видом зимнего спорта, хотя по-настоящему сильные национальные сборные имеются лишь в десятке стран Северной Америки и Европы, включая, разумеется, родину этой игры – Канаду. На первом чемпионате мира, состоявшемся в бельгийском Антверпене в 1920 году, призовая тройка команд выглядела так: Канада, США и Чехословакия. Всего же до 1993 года, то есть до момента мирного разделения на две страны, сборная Чехословакии на чемпионатах мира шесть раз завоевывала золотые медали, двенадцать раз серебряные, и шестнадцать раз становилась бронзовым призером.

Словакия: национальная федерация хоккея согласна, чтобы вместо Минска матчи прошли бы в Братиславе

После «бархатного развода» сборная Словакии лишь один раз завоевывала Кубок мира, дважды занимала второе место и один раз третье. Согласно рейтингу IIHF, на 2019 год словацкая сборная занимала 9-е место. Четырежды страна становилась хозяйкой ЧМ, в последний раз – в 2019 году. В настоящий момент страна рассматривается как один из главных вариантов замены белорусской части предстоящего первенства мира.

Старший сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба отметил, что в его стране внимательно следили за недавней поездкой президента IIHF Рене Фазеля в Минск (https://www.golosameriki.com/a/belarus-latvia-hockey-c/5734518.html). «Он – известный политический оппортунист, и многие критиковали его за то, как он радостно обнимался с Лукашенко. Он также является другом Путина и других авторитарных политиков, и с нашей спортивной прессе бытует мнение, что позицию Фазеля (по поддержке проведения ЧМ в Минске – А.П.) решили деньги», –подчеркнул словацкий эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Особенностью предстоящего чемпионата является то, что он не будет слишком прибыльным, поскольку, по всей видимости, его придется проводить при пустых трибунах из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Что же касается второй страны, которая будет принимать ЧМ вместо Беларуси, то здесь, по словам Александра Дулебы, рассматривается четыре основных варианта: «Первый, что весь чемпионат пройдет в Риге. Правда, проблема там в том, что у них имеется всего одна хоккейная арена, которая отвечает всем современным стандартам, а нужно две таких площадки.

Было предложение из России провести часть чемпионата у нее. Но Россия в буквальном смысле слова “вне игры” из-за решения Международного антидопингового комитета, который запретил всем международным спортивным ассоциациям проводить крупные мероприятия в России из-за того, что там на государственном уровне поддерживается применение российскими спортсменами допинга.

“Вне игры” также Финляндия, Швеция и Швейцария из-за того, что там согласовано проведение чемпионатов в ближайшие годы. Поэтому дальнейшие варианты такие: Дания сейчас является единственной страной, официально сообщившей о готовности принять часть чемпионата у себя. Но сама Федерация склоняется к тому, что “в игре” также остаются Словакия и Чехия».

Собеседник «Голоса Америки» также добавил, что Словацкая федерация хоккея с шайбой дала согласие на переговоры с IIHF о проведении части ЧМ-2021 в Братиславе. Однако, решение по данному поводу будет принято на следующей неделе во время онлайн-конференции с участием всех членов Международной федерации хоккея на льду.

В конце своего комментария Александр Дулеба отметил, что в словацкой прессе, активно обсуждающей проблемы предстоящего чемпионата, встречаются отдельные высказывания о том, что не следовало лишать Минск возможности принять у себя ведущие команды мира, однако такие суждения являются маргинальными.

Чехия: местные жители радуются за своих белорусских друзей

Сборная Чехии после 1993 года шесть раз становилась чемпионом мира по хоккею, один раз завоевала серебряные медали и пять раз бронзовые. Дважды – в 2004 и 2015 годах – Чешская Республика принимала у себя хоккейные чемпионаты.

Директор фестиваля Kulturus, один из участников Форума свободной России Антон Литвин несколько последних лет живет и работает в Праге. Здесь он активно участвует не только в культурной, но и в общественной жизни. По его словам, в решении IIHF для чехов нет никакой сенсации. «Это было абсолютно органично, предсказуемо и ожидаемо. Тем более, что в качестве одной из альтернативных стран для проведения предстоящего чемпионата рассматривалась именно Чехия. Хоккейная федерация Чехии очень жестко сказала, что не поедет в Минск, а затем и Skoda отказалась от спонсорства, хотя до этого 28 лет спонсировала хоккейные чемпионаты», - напомнил он в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

«В Чехии в первую очередь радуются за своих белорусских друзей, потому что здесь очень большая и активная белорусская диаспора, несколько месяцев назад Чехия приняла программу помощи пострадавшим от избиений в белорусских городах, несколько сот человек приняли в местные больницы, белорусским студентам оказана помощь по бесплатному приему в чешские университеты», – перечислил факты Антон Литвин.

И продолжил: – «То есть здесь – абсолютно естественная реакция радости. В отличие от той же России, в чешском парламенте нет “больных на голову” спортсменов, здесь никто не называет Беларусь “младшим братом”, и единственная забота чешских хоккеистов –куда им ехать: в Ригу, в Братиславу, в Данию, или куда-то еще».

Директор фестиваля Kulturus добавил интересный штрих: «Когда я и многие мои знакомые выразили радость по поводу решения Международной ассоциации хоккея, поздравили с этим своих белорусских друзей, и отметили, что подобные решения нужно было принимать по поводу Зимней олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, пропутинская часть российской диаспоры набросилась на нас с криками: “это – не патриотично”, “нельзя лишать людей спортивного праздника” и так далее».

Кстати, в подобном же духе высказался и председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, бросивший известным белорусским спортсменам и деятелям культуры, призывавшим к бойкоту минской части ЧМ-2021, обвинения: «Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!».

Что же касается чехов, которые открыто поддерживали бы режим Лукашенко, то Антон Литвин заметил: «Наверно, такие люди есть, поскольку в любом обществе существуют маргинальные группы. Но они настолько малы, что я их никогда не видел».

Финляндия: национальный хоккейный союз на несколько недель опередил решение IIHF

Сборная Финляндии впервые приняла участие в чемпионате мира по хоккею в 1939 году, заняв последнее, 13-е место. Несколько десятилетий финны считались хоккейными аутсайдерами, но постепенно двигались к середине списка команд-участниц, а к началу 90-х и вовсе выдвинулись в группу лидеров. К настоящему моменту сборная Финляндии является трижды чемпионом мира, восьмикратным обладателем серебряных медалей и три раза завоевывала бронзу. Наряду с Канадой, Россией, США, Чехией и Швецией Финляндия входит в так называемую «большую хоккейную шестерку».

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки политолог Владимир Гельман подтверждает: «Для Финляндии хоккей является видом спорта № 1, здесь его очень любят и ценят и его можно назвать важной частью финской национальной идентичности. Именно Финская хоккейный союз несколько недель назад предложил перенести матчи чемпионата этого года из Минска в другое место. И я думаю, что наряду с отказом спонсоров поддерживать чемпионат, если он пройдет в Минске, это сыграло определенную роль в решении Международной ассоциации хоккея на льду».

По мнению собеседника «Голоса Америки» такая реакция Финляндии не должна никого удивлять: «Как только в Беларуси начались подавления протестующих, финская хоккейная команда Jokerit, которая играет в Континентальной хоккейной лиге, отказалась лететь в Минск на матч чемпионата, им засчитали техническое поражение, но это был очень важный жест, который высоко оценили в Финляндии. Поскольку этот поступок соответствовал представлениям и спортивной общественности страны, и более широкой общественности о том, что происходит в Беларуси».

По мнению политолога, российская хоккейная сборная не откажется от участия в ЧМ-2021 после лишения Минска права на проведения половины матчей. «Я не вижу оснований для того, чтобы российские спортивные начальники и политические руководители страны стали выражать солидарность (с режимом Лукашенко). Тем более, что официальная формулировка, которую использовала IIHF, включает утверждение, что в Беларуси невозможно обеспечить безопасность спортсменам. А под эту формулировку может попасть все, что угодно, и что дело не в Лукашенко и не в репрессиях, а всему мешает пандемия или что-то еще. Поэтому у российских властей есть пространства для маневра, чтобы не отказываться от участия своих хоккеистов в чемпионате мира», – заключает Владимир Гельман.
Анна Плотникова
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