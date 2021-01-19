В комментарии российскому Первому каналу он подчеркнул, что правящий режим не будет лишать свою сборную участия в турнире.





Напомним, накануне IIHF решила перенести ЧМ из Минска в целях безопасности. До этого основные спонсоры отказались поддержать турнир, если он пройдет в Минске.





Белорусский оргкомитет по проведению ЧМ ожидаемо назвал перенос "безосновательным".