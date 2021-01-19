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Лукашенко разрешил сборной поиграть в хоккей на "неминском" чемпионате

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию с переносом ЧМ-2021 по хоккею из Минска.

В комментарии российскому Первому каналу он подчеркнул, что правящий режим не будет лишать свою сборную участия в турнире.

Напомним, накануне IIHF решила перенести ЧМ из Минска в целях безопасности. До этого основные спонсоры отказались поддержать турнир, если он пройдет в Минске.

Белорусский оргкомитет по проведению ЧМ ожидаемо назвал перенос "безосновательным". 
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