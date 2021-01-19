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Член Бундестага об отмене ЧМ в Минске: Фазель выглядел жалко

Член комитета по правам человека и гуманитарной помощи Бундестага Маргарете Баузе прокомментировала решение ИИХФ не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.

«Давно пора было это сделать. Это случилось благодаря давлению со стороны гражданского общества и спонсоров. Президент Фазель выглядел жалко», – отметила Бауз.

Ранее в понедельник ИИХФ сообщила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Такое решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся «вне контроля» Международной федерации хоккея. 

ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Сейчас ИИХФ рассматривает три варианта проведения: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия.
Источник: tribuna.com
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