



"Проведение чемпионата мира в Беларуси подтвердило бы легитимность Александра Лукашенко, — сказала Александра Герасименя в интервью TUT.BY . — А перенос турнира — один из маленьких ударов, который не даст ему утвердиться и обозначить свою сферу влияния.





Возможно, если в Беларуси отменятся еще несколько спортивных мероприятий, у Лукашенко не останется возможности утвердиться ни как глава НОК, ни как глава страны".