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Надежда Остапчук: Совет ИИХФ принял единственно правильное решение

Чемпионка мира в толкании ядра и член Координационного совета Надежда Остапчук прокомментировала решение ИИХФ лишить Минск права на проведение ЧМ-2021.


— ЧМ — это праздник, а праздник мирового хоккея не может быть проведен в такой напряженной обстановке, как в Беларуси, — прокомментировала решение об отмене чемпионата по хоккею Надежда Остапчук, чемпионка мира в толкании ядра и член КС.

Совет ИИХФ принял единственно правильное решение. Невозможно было не услышать десятки тысяч обращений наших граждан с призывом не проводить ЧМ в Минске. Белорусский фонд спортивной солидарности проделал огромную работу и передал международной федерации большой объем материалов с фактами и доказательствами, которых было более чем достаточно для принятия правильного решения. Но, к сожалению, личные амбиции и странные взаимоотношения с режимом господина Фазеля чуть не привели к коллапсу саму международную федерацию хоккея, — сказала Остапчук.
"Наша Нива"
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