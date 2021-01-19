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ИИХФ выплатит белорусским организаторам компенсацию из-за переноса ЧМ

Член совета ИИХФ Петр Бржиза прокомментировал решение организации не проводить ЧМ-2021 в Беларуси.


— Будут ли какие-либо санкции в отношении ИИХФ из-за отказа проводить турнир в Беларуси?

— Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах.

Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря ИИХФ, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели.

Сейчас точную сумму никто не назовет, — цитирует слова Бржизы Tribuna.com.
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