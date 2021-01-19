ИИХФ выплатит белорусским организаторам компенсацию из-за переноса ЧМ





— Будут ли какие-либо санкции в отношении ИИХФ из-за отказа проводить турнир в Беларуси?





— Будут не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Все это точно прописано в контрактах.





Мы ждем анализа и доклада от офиса генерального секретаря ИИХФ, в котором будут определены все траты и последствия данного решения. Мы получим эту информацию в ближайшие недели.



