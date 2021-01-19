Упустили преимущество и победу / handballegypt2021.com





К сожалению, только в первом тайме белорусы смогли создать значительное преимущество в 6 мячей, однако к перерыву его потеряли. Во втором тайме игра разладилась, а голы давались с большим трудом, передает "Еврорадио"





В группе "Н" первое место заняли россияне (Федерация гандбола России) — 5 очков, Словения набрала 4 очка, Беларусь — 3, у Южной Кореи очков нет. В основной раунд вышли три лучшие команды. У них сохранятся очки, завоёванные в играх между собой. У белорусской сборной это только 1 балл — ничья с россиянами. Последние имеют 3 балла, словенцы — 2.





В следующем раунде сборную Беларуси ожидают сборные Швеции (20 января), Египта (22-го) и Северной Македонии (24-го).





Группа IV выглядит так: Швеция — 4 очка, ФГР — 3, Египет и Словения — по 2, Беларусь — 1, Северная Македония — 0 очков. В четвертьфинал попадут две лучшие команды. Оказаться в их числе белорусам будет очень сложно.