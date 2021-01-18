Пиво от Месси: Александр Гутор наконец получил посылку из Испании
Белорусский голкипер солигорского "Шахтера" Александр Гутор получил пиво от одного из лучших футболистов всех времен нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: instagram.com/hutar
Под конец 2020 года Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за "Сантос", у Лео в декабре стало 644.
Компания Budweiser решила по такому случаю отправить по бутылке пива каждому вратарю, пропускавшему от форварда "Барселоны". Всего напиток получили 160 вратарей, в том числе Гутор.
Легендарного футболиста с великим достижением! За твое здоровье, Лео Месси! — написал Гутор в Инстаграме.
20:09 18/01/2021
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