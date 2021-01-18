Глава IIHF Фазель прокомментировал отмену матчей ЧМ-2021 в Минске
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил разочарование в связи с тем, что обстоятельства не позволяют Беларуси принять матчи чемпионата мира-2021.
"Очень прискорбно, что пришлось отменить совместную заявку Минска и Риги", - приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.
"Мы пытались способствовать тому, чтобы использовать чемпионат мира в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси", - отметил глава федерации.
"И хотя Совет (IIHF) считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы", - подчеркнул он, добавив, что "безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть в приоритете".
В понедельник IIHF объявила о невозможности проведения матчей ЧМ-2021 в Минске, пишет interfax.by
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, был перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года.
19:51 18/01/2021
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