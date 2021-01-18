+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Глава IIHF Фазель прокомментировал отмену матчей ЧМ-2021 в Минске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил разочарование в связи с тем, что обстоятельства не позволяют Беларуси принять матчи чемпионата мира-2021.

"Очень прискорбно, что пришлось отменить совместную заявку Минска и Риги", - приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.

"Мы пытались способствовать тому, чтобы использовать чемпионат мира в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси", - отметил глава федерации.

"И хотя Совет (IIHF) считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы", - подчеркнул он, добавив, что "безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть в приоритете".

В понедельник IIHF объявила о невозможности проведения матчей ЧМ-2021 в Минске, пишет interfax.by

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, был перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]