Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Уточняется, что решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном этому вопросу. Где теперь пройдут игры первенства — не сообщается.
16 января президент IIHF Рене Фазель рассказал о политическом давлении, оказываемом на организацию. По его словам, прежде всего, оно идет от Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Германии — правительства этих стран призывали к бойкоту ЧМ. Кроме того, отказаться от спонсирования турнира грозились крупные компании.
Изначально планировалось, что турнир пройдет в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.
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