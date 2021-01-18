Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

Уточняется, что решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном этому вопросу. Где теперь пройдут игры первенства — не сообщается.









Изначально планировалось, что турнир пройдет в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.





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