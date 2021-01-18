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Япония обещает провести Олимпийские игры в качестве символа победы над Covid

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в понедельник выразил решимость провести Летние Олимпийские игры в Токио по плану, тем самым продемонстрировав победу над эпидемией коронавируса COVID-19.

  



"У нас будут действовать полноценные противовирусные меры, и мы продолжим подготовку с твердым намерением организовать Игры, которые дадут миру надежду и мужество", - приводит агентство Associated press слова премьера из выступления перед парламентом.

По его словам, Олимпийские игры станут "доказательством победы человечества над коронавирусом".

В то же время он отметил, что власти планируют начать вакцинацию от COVID-19 в конце февраля. Ожидается, что в начале февраля Минздрав Японии даст добро на применение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Однако, отмечает AP, как показывают социологические опросы, примерно 80% японцев полагает, что Олимпиада не состоится или ее не следует проводить.
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