











"У нас будут действовать полноценные противовирусные меры, и мы продолжим подготовку с твердым намерением организовать Игры, которые дадут миру надежду и мужество", - приводит агентство Associated press слова премьера из выступления перед парламентом.





По его словам, Олимпийские игры станут "доказательством победы человечества над коронавирусом".





В то же время он отметил, что власти планируют начать вакцинацию от COVID-19 в конце февраля. Ожидается, что в начале февраля Минздрав Японии даст добро на применение вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.





Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.





Однако, отмечает AP, как показывают социологические опросы, примерно 80% японцев полагает, что Олимпиада не состоится или ее не следует проводить.