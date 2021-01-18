Соболенко установила личный рекорд - стала седьмой ракеткой мира
Опубликован новый рейтинг WTA.
Из-за коронавируса правила ведения рейтинга изменились: до марта он будет двухлетним, и теннисистки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.
Чемпионка турнира в Абу-Даби Арина Соболенко стала седьмой ракеткой мира и установила личный рекорд.
Положение на 18 января 2021
1 (1) Эшли Барти (Австралия) - 8717
2 (2) Симона Халеп (Румыния) - 7255
3 (3) Наоми Осака (Япония) - 5780
4 (4) София Кенин (США) - 5760
5 (5) Элина Свитолина (Украина) - 5260
6 (6) Каролина Плишкова (Чехия) - 5205
7 (10) Арина Соболенко (Беларусь) - 4580
8 (8) Бьянка Андрееску (Канада) - 4555
9 (9) Петра Квитова (Чехия) - 4515
10 (11) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505
13 (13) Виктория Азаренко (Беларусь) - 3426
90 (90) Александра Саснович (Беларусь) - 838
134 (134) Ольга Говорцова (Беларусь) - 570
296 (295) Вера Лапко (Беларусь) - 207
Источник: tribuna.com
10:17 18/01/2021
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