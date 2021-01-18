Соболенко установила личный рекорд - стала седьмой ракеткой мира

Из-за коронавируса правила ведения рейтинга изменились: до марта он будет двухлетним, и теннисистки не будут терять очки – а только приобретать, если улучшат прошлогодние результаты.





Чемпионка турнира в Абу-Даби Арина Соболенко стала седьмой ракеткой мира и установила личный рекорд.





Положение на 18 января 2021





1 (1) Эшли Барти (Австралия) - 8717

2 (2) Симона Халеп (Румыния) - 7255

3 (3) Наоми Осака (Япония) - 5780

4 (4) София Кенин (США) - 5760

5 (5) Элина Свитолина (Украина) - 5260

6 (6) Каролина Плишкова (Чехия) - 5205

7 (10) Арина Соболенко (Беларусь) - 4580

8 (8) Бьянка Андрееску (Канада) - 4555

9 (9) Петра Квитова (Чехия) - 4515

10 (11) Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505





13 (13) Виктория Азаренко (Беларусь) - 3426

90 (90) Александра Саснович (Беларусь) - 838

134 (134) Ольга Говорцова (Беларусь) - 570