+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Месси получил первую красную карточку за 753 матча в «Барселоне»

«Барселона» проиграла «Атлетику» в финале Суперкубка Испании в дополнительное время со счетом 2:3. В концовке матча с поля был удален капитан каталонцев Лионель Месси — аргентинец получил прямую красную карточку за удар сзади по голове форварда соперников Асьера Вильялибре, пишет SPORT.TUT.BY


Для выявления нарушения главному арбитру пришлось воспользоваться VAR.

Как сообщается, Месси впервые за все 753 матча за каталонцев во всех турнирах получил красную карточку. При этом, по данным Marca, Лео может быть дисквалифицирован за это нарушение на четыре матча.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]