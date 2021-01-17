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Такие разные: Сола не подписала письмо за Лукашенко, Скардино поддержала белорусов, Алимбекова и Кривко – за Лукашенко, а Домрачева отмалчивается. Кто вам ближе?

В числе подписантов провластного письма пополнение – 16 января в списке массово появились биатлонисты и биатлонистки сборной Беларуси.

Такие разные: Сола не подписала письмо за Лукашенко, Скардино поддержала белорусов, Алимбекова и Кривко – за Лукашенко, а Домрачева отмалчивается. Кто вам ближе?
Анна Сола, фото: @belarusbiathlon
Свои автографы оставила почти вся женская команда: Динара Алимбекова и Ирина Кривко, а также натурализованные россиянки – сестры Кручинкины и Аделина Сабитова, пишет by.tribuna.com 
Мужчины подписались еще более массово – Виктор Кривко, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Никита Лобастов (последние двое – тоже россияне) также поддержали построенную на насилии систему. Таким образом, единственным представителем основы, не поддержавшим провластное письмо, пока остается Анна Сола.


Такое развитие событий, пожалуй, нельзя назвать неожиданным. Все-таки главный тренер сборной Юрий Альберс был в числе первых подписантов обращения за Лукашенко, а тут еще и министерство спорта в очередной раз надавило на «националки» по разным видам спорта – до понедельника чиновники хотят видеть под письмом автографы всех, кто выступает за команды.

А от самых статусных биатлонных сборниц – олимпийских чемпионок Алимбековой и Кривко – подписи можно было ожидать и по еще нескольким причинам. В случае с Ириной на такие мысли наводил ее муж, сервисмен сборной Беларуси Артем Лещенко – ведь он провластное обращение поддержал еще в начале декабря. Да и день, когда на мирных акциях протеста было жестко задержано более 1000 белорусов (в том числе Ольга Хижинкова, Иван Ганин и Андрей Кравченко), Кривко без проблем называла «хорошим».

У Алимбековой, ставшей сейчас однозначным лидером команды, признаки были еще более явные – перед началом сезона она спокойно отвечала «спасибо за поддержку» на комментарий с призывом «не слушать БЧБшных ########## [глупцов] с фашистской символикой».  После того, как Динара взяла «золото» в спринте на третьем этапе Кубка мира, ее лично поздравил Александр Лукашенко – а такие «почести» сейчас явно могут получить только проверенные люди.

Не исключаем, что сейчас вам захотелось вычеркнуть из своей жизни все переживания и радость за олимпийскую победу женской сборной в Пхенчхане-2018. Эмоция понятная, но все же торопиться не стоит – ведь в том эстафетном квартете была и Надежда Скардино! Эта биатлонистка не раз поддержала стремящихся к переменам белорусов – и в частности стала тысячной подписанткой письма спортсменов за честные выборы и против насилия.

Таким образом, три из четырех биатлонисток, завоевавших в той эстафете «золото» для Беларуси, со своей позицией чет определились – некую промежуточную позицию заняла лишь Дарья Домрачева, которая довольно абстрактно высказалась в октябре (после того, как силовики избили ее брата) и с тех пор хранит молчание. 

Как думаете, поддержит ли Дарья кого-то из подруг по команде? И если да, то кого?

Фото: olympicchannel.com
Алесь Коваль 
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