Свои автографы оставила почти вся женская команда: Динара Алимбекова и Ирина Кривко, а также натурализованные россиянки – сестры Кручинкины и Аделина Сабитова, пишет by.tribuna.com

Мужчины подписались еще более массово – Виктор Кривко, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Роман Елетнов, Сергей Бочарников и Никита Лобастов (последние двое – тоже россияне) также поддержали построенную на насилии систему. Таким образом, единственным представителем основы, не поддержавшим провластное письмо, пока остается Анна Сола.









Такое развитие событий, пожалуй, нельзя назвать неожиданным. Все-таки главный тренер сборной Юрий Альберс был в числе первых подписантов обращения за Лукашенко, а тут еще и министерство спорта в очередной раз надавило на «националки» по разным видам спорта – до понедельника чиновники хотят видеть под письмом автографы всех, кто выступает за команды.





А от самых статусных биатлонных сборниц – олимпийских чемпионок Алимбековой и Кривко – подписи можно было ожидать и по еще нескольким причинам. В случае с Ириной на такие мысли наводил ее муж, сервисмен сборной Беларуси Артем Лещенко – ведь он провластное обращение поддержал еще в начале декабря. Да и день, когда на мирных акциях протеста было жестко задержано более 1000 белорусов (в том числе Ольга Хижинкова, Иван Ганин и Андрей Кравченко), Кривко без проблем называла «хорошим».





У Алимбековой, ставшей сейчас однозначным лидером команды, признаки были еще более явные – перед началом сезона она спокойно отвечала «спасибо за поддержку» на комментарий с призывом «не слушать БЧБшных ########## [глупцов] с фашистской символикой». После того, как Динара взяла «золото» в спринте на третьем этапе Кубка мира, ее лично поздравил Александр Лукашенко – а такие «почести» сейчас явно могут получить только проверенные люди.





Не исключаем, что сейчас вам захотелось вычеркнуть из своей жизни все переживания и радость за олимпийскую победу женской сборной в Пхенчхане-2018. Эмоция понятная, но все же торопиться не стоит – ведь в том эстафетном квартете была и Надежда Скардино! Эта биатлонистка не раз поддержала стремящихся к переменам белорусов – и в частности стала тысячной подписанткой письма спортсменов за честные выборы и против насилия.





Таким образом, три из четырех биатлонисток, завоевавших в той эстафете «золото» для Беларуси, со своей позицией чет определились – некую промежуточную позицию заняла лишь Дарья Домрачева, которая довольно абстрактно высказалась в октябре (после того, как силовики избили ее брата) и с тех пор хранит молчание.





Как думаете, поддержит ли Дарья кого-то из подруг по команде? И если да, то кого?





Фото: olympicchannel.com







