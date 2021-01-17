Спортсменка из Гомеля провела на престижных соревнованиях два боя. В полуфинале она победила раздельным решением судей соперницу из Казахстана Марину Вольнову, у которой в коллекции наград бронза Игр-2012. В решающем поединке турчанка Демир Сеннур оказалась сильнее бронзовой медалистки чемпионата мира - 2018.





Белоруски Юлия Апанасович (51 кг) и Ульяна Есипенко (57 кг) уступили в полуфинальных встречах и согласно регламенту турнира завоевали бронзовые медали.





Кроме того, в состязаниях молодежной возрастной группы серебряную награду выиграла Дарья Лецко (60 кг). В финале она не смогла сломить сопротивление Сары Шкапик из Сербии.





Международный турнир "Кубок Наций", который проходил в Самборе (Сербия) 10-й раз, собрал в споре за медали около 80 спортсменок из Австрии, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Марокко, Мали, России, Сербии, Словакии, Турции, Хорватии и Чехии. В этом году состязания в Сербии были для спортсменок отличной возможностью проверить свои силы накануне отборочных состязаний к Играм в Токио.





Организаторы турнира приняли все меры, чтобы избежать вспышки COVID-19. Участницы и тренеры, представители делегаций были обязаны соблюдать масочный режим и другие профилактические меры, предусмотренные Международной федерацией бокса и сербскими органами здравоохранения.



