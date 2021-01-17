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«Городею» покинул весь тренерский штаб, но клуб продолжит существовать

Ситуация в футбольной «Городее» вызывает беспокойство не первую неделю, но, похоже, стал виден свет в тоннеле.

Как рассказала МЛЫН.BY пресс-секретарь Ольга Марченко, к слову, отработавшая в этой должности последний день, сейчас идет процесс передачи клуба на баланс райисполкома. Вопреки слухам, «Городея» продолжит существовать.

-- В то же время клуб покинул весь тренерский штаб во главе с Олегом Радушко. Кроме него, ушли также старший тренер Игорь Горелов, тренер по вратарям Сергей Шалай, наставник по методической работе Алексей Халецкий, тренеры-массажисты Александр Мороз и Владимир Налецкий покинули клуб. Ранее распрощался с «Городеей» и начальник Валерий Тюнис.

Проблемы клуба начались после всем известного дела о задержании директора местного сахарного комбината, после чего предприятие вышло из состава учредителей ФК «Городея».
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