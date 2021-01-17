Ольга Марченко, к слову, отработавшая в этой должности последний день, сейчас идет процесс передачи клуба на баланс райисполкома. Вопреки слухам, «Городея» продолжит существовать. Как рассказала МЛЫН.BY пресс-секретарьк слову, отработавшая в этой должности последний день, сейчас идет процесс передачи клуба на баланс райисполкома. Вопреки слухам, «Городея» продолжит существовать.





-- В то же время клуб покинул весь тренерский штаб во главе с Олегом Радушко. Кроме него, ушли также старший тренер Игорь Горелов, тренер по вратарям Сергей Шалай, наставник по методической работе Алексей Халецкий, тренеры-массажисты Александр Мороз и Владимир Налецкий покинули клуб. Ранее распрощался с «Городеей» и начальник Валерий Тюнис.





Проблемы клуба начались после всем известного дела о задержании директора местного сахарного комбината, после чего предприятие вышло из состава учредителей ФК «Городея».







