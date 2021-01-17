







Представители Беларуси на пьедестал не попали. Лучший результат в женских соревнованиях показала Анна Гуськова — пятое место. Алла Цупер расположилась на 10-й позиции, Анастасия Андрианова — на 18-й.





Что касается мужчин, то у них лучшим среди наших стал Максим Густик, занявший пятое место. На шестой позиции расположился Макар Митрофанов.





Напомним, что после президентских выборов лидеры фристайлистов высказались за новые выборы. И за это пострадали - уволили и лидеров сборной, и тренеров. И оказалось, что незаменимые есть.



