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СМИ: АБФФ и Минспорта запрещают белорусским клубам с госфинансированием проводить заграничные сборы

Белорусским футбольным клубам с государственным финансированием запрещают проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом, сообщает журналист «Прессбола» Николай Иванов.



«Несмотря на ясную позицию БФФ и Минспорта по поводу загрансборов в текущих условиях, ряд клубов продолжает «перебрасываться бумажками» с данными инстанциями в надежде найти понимание. Впрочем, по моей информации, все эти попытки обречены на провал.

Государство финансирует все клубы, планировавшие зарубежный вояж. Сохранена иллюзия выбора: хотите — летите, но лишитесь господдержки. Не полетите — все будет, как было. Правда, второй вариант с подтекстом: футбол вывели из списка приоритетных видов спорта Беларуси на 2021 год. Следовательно, денег в нем стало меньше.

Если договориться с БФФ и Минспорта не удастся, «Шахтер» не полетит в ОАЭ и не сыграет там с киевским «Динамо», «Зенитом», «Ригой», «Краснодаром», «Спартаком» и другими клубами. Сдадут билеты БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ», минское «Динамо», «Рух»... Табу для всех клубов одинаковое», – написал журналист
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