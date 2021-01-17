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Эффект бабочки: в Минске протесты, а с поста уходит президент ИИХФ. "Это конец"

Рене Фазел: это точно мой последний год на посту президента ИИХФ.

Эффект бабочки: в Минске протесты, а с поста уходит президент ИИХФ. "Это конец"
Фото: EPA/PETER SCHNEIDER
Президент ИИХФ Рене Фазел рассказал о своем будущем.

Могли бы вы себе представить такое окончание вашего президентства в ИИХФ в связи с ситуацией вокруг того же чемпионата мира? И может ли такая ситуация заставить вас пойти на выборы президента ИИХФ еще раз?

Нет, она не заставит. У нас будет конгресс в Санкт-Петербурге в сентябре и будут новые выборы. Думаю, что к сентябрю, все успокоится. Это точно мой последний год на посту президента ИИХФ. Это конец. Но я в хорошем настроении, я продолжаю работать и полностью отдаваться делу. Сейчас ситуация сравнима с тем, что вы плаваете в море, и пошел шторм. И я должен найти способ, как выбраться из этой ситуации.

Каким вы тогда видите своего преемника?
На данный момент у меня нет ответа. Пожалуйста, задайте мне этот вопрос, когда все это закончится, — приводит слова Фазела ТАСС.
"Прессбол"
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