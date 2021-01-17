



«Я никогда не перестану страсть к футболу, но в моей жизни были моменты, когда я хотел бросить играть. Однажды я дошел до того, что спрашивал себя, зачем я продолжаю играть, если это не по душе людям.





Я приходил домой взбудораженным, а затем вспоминал все, что мне пришлось пройти, чтобы достичь этого уровня. Моя любовь к футболу стала успокоительным, она привела меня в чувство.





Ведь мне очень повезло. По-настоящему. Многое в моей карьере осчастливило и меня, и семью. Дебютировать за «Сантос», выиграть первый титул, выиграть Кубок Либертадорес – суперважные события. Переход в «Барселону» – это исполнение детской мечты. Победа в Лиге чемпионов, переход в «ПСЖ» – все эти моменты навсегда останутся для меня особенными», – заявил Неймар.