+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Неймар: «Порой хотел бросить футбол, но вспоминал свой путь на этот уровень»

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о порывах закончить с футболом.


«Я никогда не перестану страсть к футболу, но в моей жизни были моменты, когда я хотел бросить играть. Однажды я дошел до того, что спрашивал себя, зачем я продолжаю играть, если это не по душе людям.

Я приходил домой взбудораженным, а затем вспоминал все, что мне пришлось пройти, чтобы достичь этого уровня. Моя любовь к футболу стала успокоительным, она привела меня в чувство.

Ведь мне очень повезло. По-настоящему. Многое в моей карьере осчастливило и меня, и семью. Дебютировать за «Сантос», выиграть первый титул, выиграть Кубок Либертадорес – суперважные события. Переход в «Барселону» – это исполнение детской мечты. Победа в Лиге чемпионов, переход в «ПСЖ» – все эти моменты навсегда останутся для меня особенными», – заявил Неймар.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]