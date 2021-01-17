+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Министерство спорта РФ одобрило идею заменить гимн России на Олимпийских играх в Токио на песню "Катюша"

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал идею использовать песню "Катюша" на Олимпийских играх вместо гимна России.



Ранее такое предложение сделала комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года потеряли право выступать на международных соревнованиях под флагом РФ после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Оно было принято из-за серии допинг-скандалов. Решение включает запрет на использование национального гимна.

"К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной", — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что будет поддерживать это решение, так как его выразили сами спортсмены.

Следующие летние Олимпийские игры, которые перенесли из-за пандемии, должны пройти в японской столице Токио с 23 июля по 8 августа. Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]