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Егор Шарангович про свою первую шайбу в НХЛ: «Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил»

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович поделился мнением об игре с Бостоном (2:1) и рассказал о первой заброшенной шайбе в НХЛ.



— Это лучший момент в моей хоккейной карьере. Я очень счастлив, потому что мы выиграли, набрали два очка, а я забросил первую шайбу в НХЛ.

— Опиши эпизод с победным голом.

— Я получил классный пас от Сиверсона и убежал на рандеву с голкипером. Я просто бросил по воротам. Закрыл глаза и бросил.

— Кто следил за твоим матчем дома в Беларуси?

— Наверняка, многие люди. Потому что я первый игрок в НХЛ из нашей страны за пять лет. Предыдущим был Михаил Грабовский, который тогда выступал за «Айлендерс». Теперь вот начал играть я. Моя семья, жена, друзья — все смотрели этот матч.

— Как тебе играется в звене с Палмьери и Хьюзом?

— Это умные ребята, хорошие игроки с сильным броском. Не знаю, что еще сказать о них по-английски. Просто классные игроки.

— Ты ожидал такой пас от Сиверсона?

— Нет, он просто отдал отменную передачу. Мне оставалось только забросить.

— Мы много общались в последние месяцы. Ты очень хотел приехать в НХЛ и продолжать играть здесь так, как ты играл в КХЛ. Уже получается?

— В КХЛ и НХЛ разный хоккей. Здесь нужно делать все намного быстрее. Здесь меньше площадки, больше игры в тело. Над этим мне еще нужно работать, привыкать к этому, – сказал Шарангович.
Sportarena.by
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