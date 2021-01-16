Биатлонисты сборной Беларуси подписались под провластным письмом

Сёстры Кричинкины / фото из социальных сетей





Портал “Трибуна” отмечает, что Аделина Сабитова, сестры Кручинкины и Никита Лобастов — натурализованные россияне, а вот Анна Сола отсутствует в списке подписантов.





Список подписавшихся под провластным обращением спортсменов был опубликован на сайте Athletes.by 2 декабря. Некоторые из “подписантов” сразу заявили о том, что никакого обращения не подписывали. Также в списке часто встречаются люди, которые к спорту имеют весьма посредственное отношение.