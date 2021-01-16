+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Биатлонисты сборной Беларуси подписались под провластным письмом

В обновлённом списке подписантов появились Виктор Кривко, Антон Смольский, Аделина Сабитова, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Ирина Кручинкина, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Роман Елетнов, Никита Лобастов.

Сёстры Кричинкины / фото из социальных сетей

Портал “Трибуна” отмечает, что Аделина Сабитова, сестры Кручинкины и Никита Лобастов —  натурализованные россияне, а вот Анна Сола отсутствует в списке подписантов.

Список подписавшихся под провластным обращением спортсменов был опубликован на сайте Athletes.by 2 декабря. Некоторые из “подписантов” сразу заявили о том, что никакого обращения не подписывали. Также в списке часто встречаются люди, которые к спорту имеют весьма посредственное отношение. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]