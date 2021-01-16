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Из "Прессбола" уволились журналисты Вячеслав Федоренко и Сергей Азаркевич

Из спортивной белорусской газеты "Прессбол" уволились два спортивных журналиста: Вячеслав Федоренков и Сергей Азаркевич. Вячеслав проработал в издании 16 лет, Сергей — шесть.

Трудовая журналиста Вячеслава Федоренко / Фото: facebook.com

В конце 2020 года с поста главного редактора газеты ушел Дмитрий Герчиков. После этого на эту роль предложили корреспондента ОНТ Сергея Лисичкина. Против такой кадровой перестановки была почти вся редакции газеты, однако Белорусская федерации футбола (один из акционеров) принудительно представила Лисичкина коллективу как нового руководителя, передает "Еврорадио".

В результате из редакции ушли восемь работниклв: до этого из газеты ушли Владимир Пирог, Сергей Мордасевич, Сергей Щурко (работал внештатно), Сергей Малышко, Александр Шичко. 
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