Из "Прессбола" уволились журналисты Вячеслав Федоренко и Сергей Азаркевич

Из спортивной белорусской газеты "Прессбол" уволились два спортивных журналиста: Вячеслав Федоренков и Сергей Азаркевич. Вячеслав проработал в издании 16 лет, Сергей — шесть.