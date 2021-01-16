+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Должно произойти чудо»: Фазель признал, что у Беларуси мало шансов на проведение ЧМ по хоккею

Кроме того, он прокомментировал свои фотографии с Лукашенко и Басковым.


У Международной федерации хоккея (IIHF) есть план Б для проведения чемпионата мира. Об этом заявил глава IIHF Рене Фазель в интервью Sportschau.

По словам Фазеля, у Беларуси почти нет шансов на проведение чемпионата мира в 2021 году. Напомним, что турнир намеревались провести с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.

– Сделать это будет очень, очень сложно. Должно произойти чудо. Конечно, мы не будем принимать такое решение на эмоциях. Сейчас мне нужно немного отдохнуть. Хорст же займется анализом плана Б, – уточнил Фазель.

Также он прокомментировал свои фотографии с Александром Лукашенко и главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым

– Мои совместные фотографии с Лукашенко были неправильно истолкованы. Обсуждение шло в совсем другом ключе – я приехал не для того, чтобы выпить с ним водки. Нашей целью было найти вместе с Лукашенко решение вопроса, – пояснил глава IIHF.

Тем временем генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер отметил, что им гарантировали, что снимки не попадут в прессу.

Касательно фото с Басковым Фазель сообщил, что председатель Белорусской федерации хоккея попросил его сфотографироваться вместе.

– Я и предположить не мог, что он будет выкладывать их в публичный доступ. В таких ситуациях понимаешь, что тобой манипулируют, – сказал Фазель.

Ранее Фазель заявил, что во время встречи с Лукашенко представители IIHF дали ему понять, что чемпионат мира по хоккею в Беларуси невозможен без изменения политической ситуации в стране.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]